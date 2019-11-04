В МИД призвали мировое сообщество к давлению на Россию из-за украинских кораблей
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Россия пытается представить, что она выполнила решение Трибунала, когда освободили наших ребят (о чем немедленно после освобождения уведомила Международный трибунал по морскому праву). Однако это не так!" - подчеркнула дипломат.
"Хочу напомнить решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года: Россия должна немедленно передать под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", - отметила Зеркаль.
Она добавила, что на сегодня решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено, а Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права.
"Пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должен быть продолжен. Международное сообщество должно сознавать продолжающиеся нарушения международного права, а именно невыполнение приказа", - отметила она.
В понедельник глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина направила России ноту с требованием указать координаты украинских катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.
По словам Зеркаль, Украина уже 7 раз обращалась к России с требованием освободить корабли. Ответов ни на одно обращение Россия не предоставила, отметила заместитель министра.
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