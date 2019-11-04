МИД Украины требует у России указать координаты захваченных возле Керченского пролива кораблей

4 ноября, 2019, 14:45

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием указать координаты трех кораблей ВСУ, которые были захвачены в прошлом году возле Керченского пролива, а также время, когда Украина может их забрать

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с главой МИД Эстонии, передает " Интерфакс-Украина ".

"МИД направил ноту России с требованием отметить координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли", - сообщил Пристайко.

Напомним, что в конце ноября 2018 российские пограничники с применением оружия в районе Керченского пролива задержали украинский буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". 24 украинских моряка были взяты в плен. Впоследствии их арестовали и перевезли в СИЗО в Москве. 7 сентября 2019 в рамках обмена они и еще 11 политзаключенных вернулись в Украину.