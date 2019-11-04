В Литве возле белорусской границы стартуют учения НАТО с участием 4 тысяч военных

4 ноября, 2019, 11:59

В понедельник на полигоне в Пабраде начинаются международные учения "Железный волк-2019" с участием 4 тыс. военнослужащих из Литвы и десяти союзных стран

Об этом сообщает портал Delfi.

Министерство обороны Литвы сообщило, в процессе международных учений "Железный волк II" будет отрабатываться обеспечение планирования и проведения наступательных и оборонительных операций.

Обучение предназначены для оценки готовности международного батальона союзников, дислоцированного в Рукла Йонавського района Литвы взаимодействовать со штабом литовской бригады "Железный волк".

В учениях на полигоне Пабраде и прилегающих к нему гражданских районах будет использоваться принцип "сила против силы".

Основной этап учений "Железный волк 2019-II" продлится до 18 ноября, а возврат техники на места постоянной дислокации запланирован на 18-22 ноября.

В учениях примут участие военнослужащие из Литвы, Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии и Германии. Всего в учениях примут участие около тысячи единиц военной техники - танки, боевые машины пехоты, бронетехника, артиллерийские орудия, снабженческо и административный транспорт.

Полигон Пабраде находится в Швянчениському районе Литвы, совсем рядом с белорусской границей, в связи с чем лидер Беларуси Александр Лукашенко неоднократно выражал обеспокоенность размещением бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США в Литве.