Лукашенко обеспокоен американскими танками в 15 км от Беларуси

23 октября, 2019, 07:53

Президент Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен размещением бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США в Литве

Он уже поручил в связи с этим секретарю Совбеза и министру обороны разработать и представить план соответствующих мероприятий, сообщает БЕЛТА .

"В любой стране разрабатываются соответствующие меры. И глава государства поставил задачу Госсекретариату и министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут обработаны и представлены президенту в начале следующей недели", - заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

По его словам, в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью.

По мнению Зася, в такой ситуации Беларусь не должна быть просто наблюдателем.

Также Минск настороженно воспринимает новости о подготовке масштабных учений НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной 2020 года. Ожидается, что в маневрах на территории 10 европейских стран, включая смежные Польшу, Литву и Латвию, примут участие военнослужащие 18 государств.