Лукашенко обеспокоен американскими танками в 15 км от Беларуси
Он уже поручил в связи с этим секретарю Совбеза и министру обороны разработать и представить план соответствующих мероприятий, сообщает БЕЛТА .
"В любой стране разрабатываются соответствующие меры. И глава государства поставил задачу Госсекретариату и министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут обработаны и представлены президенту в начале следующей недели", - заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.
По его словам, в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью.
По мнению Зася, в такой ситуации Беларусь не должна быть просто наблюдателем.
Также Минск настороженно воспринимает новости о подготовке масштабных учений НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной 2020 года. Ожидается, что в маневрах на территории 10 европейских стран, включая смежные Польшу, Литву и Латвию, примут участие военнослужащие 18 государств.
- 21 октября СМИ сообщили, что на военную базу в литовском Пабраде доставлены восемь американских танков Abrams и 21 БМП Bradley для батальона США, который в течение полугода будет размещен в Литве.
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