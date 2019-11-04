Разведение сил: в штабе ООС обещают не реагировать на сигнальные ракеты боевиков

4 ноября, 2019, 07:53

В штабе ООС отметили, что заявления представителей ОРДЛО о необходимости начать разведение сил в Петровском является "очередной провокацией"

Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил.

Украинская сторона СЦКК информирует, что 3 ноября в ряде СМИ появилась информация о том, что оккупационная власть готова приступить к разведению сил в Петровском, в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12.00 4 ноября.

Заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу. Таким образом, выдавая воображаемое желательным, главари самопровозглашенных квазиутворень не соблюдают Минских договоренностей и взятых на себя обязательств по устойчивому режима прекращения огня, - говорится в сообщении.

Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков РФ в пределах участка № 3 зафиксировано 30 октября.

В штабе напомнили, что, согласно Минских договоренностей, условием начала разведения сил является верификация СММ ОБСЕ соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток.