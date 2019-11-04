Партия "Слуга народа" 10 ноября проведет съезд
4 ноября, 2019, 15:57
Политическая партия "Слуга народа" проведет партийный съезд 10 ноября в выставочном центре "Парковый"
Об этом сообщает РБК-Украина.
Начало съезда запланировано на 12:00.
На собрании ожидают отчет о деятельности партии и объявят об участии в выборах в объединенных территориальных громадах 22 и 29 декабря.
"Если я не ошибаюсь, съезд состоится 9 или 10 числа. В том числе будет рассматриваться вопрос избрания нового председателя партии, а также выборов в ОТГ", - заявил лидер партии Дмитрий Разумков.
Планируется, что в съезде примут участие представители Офиса президента, Кабинета министров и Рады.
Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" в конце октября соберется на съезд, среди запланированных вопросов - смена руководителя партии и изменение устава.
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