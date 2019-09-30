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Espreso.tvОбщество"Слуги народа" вскоре переизберут лидера партии

"Слуги народа" вскоре переизберут лидера партии

Партия "Слуга народа" в конце октября соберется на съезд, среди запланированных вопросов - смена главы партии

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"В конце октября будет съезд. Накопившиеся вопросы разные, которые нужно срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал он.

Кроме того, по словам Корниенко, планируют усовершенствовать устав партии.

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