"Слуги народа" вскоре переизберут лидера партии
30 сентября, 2019, 20:15
Партия "Слуга народа" в конце октября соберется на съезд, среди запланированных вопросов - смена главы партии
Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"В конце октября будет съезд. Накопившиеся вопросы разные, которые нужно срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал он.
Кроме того, по словам Корниенко, планируют усовершенствовать устав партии.
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