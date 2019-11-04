Названы кандидаты на пост главы УИНП: ветеран АТО, историки, журналисты, лесник
4 ноября, 2019, 17:33
На конкурс председателя Украинского института национальной памяти подали заявку 12 человек
Об этом сообщает «Историческая правда" .
Перечень:
- Христенко Стефан Владимирович. Юрист по образованию. Работал по специальности в нескольких компаниях. Сейчас изучает право в Копенгагене, согласно декларации - временно безработный.
- Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.
- Коростышевский Сергей Аркадьевич. Сотрудник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
- Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук, до марта 2019 года - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.
- Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель, согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.
- Князева Надежда Михайловна. Преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.
- Жижиян Петр Николаевич. Редактор сайта "Сегодня".
- Понипаляк Алина Васильевна. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины, автор "Исторической правды".
- Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".
- Алферов Олександр.Анатолийович. Экс-воин АТО, кандидат исторических наук,
член Высшего Совета Национального Корпуса.
- Харченко Артем Викторович. Доцент кафедры украиноведения, культурологии и истории науки Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".
- Яблонский Василий Николаевич. Заместитель директора Национального института стратегических исследований.
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Кабинет Министров сообщил о начале конкурса на занятие должности председателя Украинского института национальной памяти.
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