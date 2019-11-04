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Espreso.tvОбществоНазваны кандидаты на пост главы УИНП: ветеран АТО, историки, журналисты, лесник

Названы кандидаты на пост главы УИНП: ветеран АТО, историки, журналисты, лесник

На конкурс председателя Украинского института национальной памяти подали заявку 12 человек

Об этом сообщает «Историческая правда" .

Перечень:

  1. Христенко Стефан Владимирович. Юрист по образованию. Работал по специальности в нескольких компаниях. Сейчас изучает право в Копенгагене, согласно декларации - временно безработный.
  2. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.
  3. Коростышевский Сергей Аркадьевич. Сотрудник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
  4. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук, до марта 2019 года - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.
  5. Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель, согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.
  6. Князева Надежда Михайловна. Преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.
  7. Жижиян Петр Николаевич. Редактор сайта "Сегодня".
  8. Понипаляк Алина Васильевна. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины, автор "Исторической правды".
  9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".
  10. Алферов Олександр.Анатолийович. Экс-воин АТО, кандидат исторических наук,
    член Высшего Совета Национального Корпуса.
  11. Харченко Артем Викторович. Доцент кафедры украиноведения, культурологии и истории науки Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".
  12. Яблонский Василий Николаевич. Заместитель директора Национального института стратегических исследований.
  • Кабинет Министров сообщил о начале конкурса на занятие должности председателя Украинского института национальной памяти.
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