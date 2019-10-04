Вместо Вятровича Кабмин объявил конкурс на нового главу Института нацпамяти

4 октября, 2019, 15:51

Кабинет Министров сообщил о начале конкурса на занятие должности главы Украинского института национальной памяти

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Конкурс стартует 4 октября та продлится до 12:00 15 октября.

Основными должностными обязанностями будет реализация государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа.

Заработная плата предусмотрена на уровне 24 тысяч гривень.

Срок работы: пять лет с возможностью пролонгации без проведения конкурса.

Общий стаж работы кандидата на должность должен составлять не менее семи лет, из которых не менее трех лет - опыт работы на руководящих должностях в сфере национальной памяти Украины или управления реформами в большой организации.

Он должен владеть украинским и одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским), владеть законодательной базой, соответствующей должности, знать основы госуправления в профильной сфере и умение управлять публичными финансами.