Вместо Вятровича Кабмин объявил конкурс на нового главу Института нацпамяти
4 октября, 2019, 15:51
Кабинет Министров сообщил о начале конкурса на занятие должности главы Украинского института национальной памяти
Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.
Конкурс стартует 4 октября та продлится до 12:00 15 октября.
Основными должностными обязанностями будет реализация государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа.
Заработная плата предусмотрена на уровне 24 тысяч гривень.
Срок работы: пять лет с возможностью пролонгации без проведения конкурса.
Общий стаж работы кандидата на должность должен составлять не менее семи лет, из которых не менее трех лет - опыт работы на руководящих должностях в сфере национальной памяти Украины или управления реформами в большой организации.
Он должен владеть украинским и одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским), владеть законодательной базой, соответствующей должности, знать основы госуправления в профильной сфере и умение управлять публичными финансами.
Напомним, что Владимир Вятрович завершил каденцию на посту главы украинского института национальной памяти.
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