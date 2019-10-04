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Espreso.tvОбществоВместо Вятровича Кабмин объявил конкурс на нового главу Института нацпамяти

Вместо Вятровича Кабмин объявил конкурс на нового главу Института нацпамяти


фото: zaxid.net
Кабинет Министров сообщил о начале конкурса на занятие должности главы Украинского института национальной памяти
Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.
 
Конкурс стартует 4 октября та продлится до 12:00 15 октября.
Основными должностными обязанностями будет реализация государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа.
 
Заработная плата предусмотрена на уровне 24 тысяч гривень.
 
Срок работы: пять лет с возможностью пролонгации без проведения конкурса.
 
Общий стаж работы кандидата на должность должен составлять не менее семи лет, из которых не менее трех лет - опыт работы на руководящих должностях в сфере национальной памяти Украины или управления реформами в большой организации.
 
Он должен владеть украинским и одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским), владеть законодательной базой, соответствующей должности, знать основы госуправления в профильной сфере и умение управлять публичными финансами.
 
Напомним, что Владимир Вятрович завершил каденцию на посту главы украинского института национальной памяти.
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