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Espreso.tvОбществоНа борту самолета премьер-министра Японии произошел пожар

На борту самолета премьер-министра Японии произошел пожар


фото: kyodonews
На борту самолета главы правительства Японии Синдзо Абэ произошел небольшой пожар во время перелета в Таиланд

Об этом сообщает Kyodo.

Огонь возник на бортовой кухне самолета Boeing 777 - в духовом шкафу

В результате инцидента никто не пострадал.

  • На прошлой неделе в Японии пожар уничтожил 500-летний замок из наследия ЮНЕСКО.
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