На борту самолета премьер-министра Японии произошел пожар
4 ноября, 2019, 11:14
На борту самолета главы правительства Японии Синдзо Абэ произошел небольшой пожар во время перелета в Таиланд
Об этом сообщает Kyodo.
Огонь возник на бортовой кухне самолета Boeing 777 - в духовом шкафу
В результате инцидента никто не пострадал.
- На прошлой неделе в Японии пожар уничтожил 500-летний замок из наследия ЮНЕСКО.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы