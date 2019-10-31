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Espreso.tvОбществоВ Японии пожар уничтожил 500-летний замок из наследия ЮНЕСКО

В Японии пожар уничтожил 500-летний замок из наследия ЮНЕСКО

На японском острове Окинава в пожаре сгорел главный дом и другие постройки замка Сюри, который находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

Об этом сообщает NHK.

"Пожар уничтожил главное здание и другие сооружения замка Сюри, расположенного в южной японской префектуре Окинава и внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Управление пожарной охраны города Наха получило сообщение о пожаре в ночь на четверг.

Представители пожарных говорят, что шесть зданий на территории замка сгорели, включая главное здание, а также северное и южное здания.

По их словам, 4200 квадратных метра территории замка пострадали от пожара.

Как известно, фестиваль, посвященный культуре королевства Рюкю, проводился в этом замке. По сообщению полиции, организаторы фестиваля до поздней ночи готовили одно из мероприятий.

Следует отметить, что замок Сюри был построен около 500 лет назад. В 1933 году он был признан национальным сокровищем, а в ходе битвы за Окинаву во время Второй мировой войны был разрушен. Главное здание замка было восстановлено в 1992 году. Другие здания на территории замка были также восстановлены. В 2000 году остатки первоначального замка, а также другие руины замков королевства Рюкю были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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