Медикам в зоне ООС предлагают предоставлять статус участника боевых действий: зарегистрирован законопроект
4 ноября, 2019, 20:44
Народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала соответствующий проект закона
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"В Украине тысячи медицинских работников, спасали и продолжают спасать жизни нашим защитникам на линии разграничения. Но, несмотря на свой огромный вклад в обороноспособность государства, эти люди почему-то не получают статуса участника боевых действий. В то же время должностные лица органов государственной власти, например, прокуратуры, иногда получают этот статус всего за несколько часов пребывания в зоне ООС", - написала Василевская-Смаглюк.
- Около 7 тысяч женщин-военнослужащих получили статус участника боевых действий.
- Правительство одобрило проект закона, который предусматривает участникам боевых действий и лицам с инвалидностью дополнительный отпуск за счет средств предприятий.
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