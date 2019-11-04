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Espreso.tvОбществоМедикам в зоне ООС предлагают предоставлять статус участника боевых действий: зарегистрирован законопроект

Медикам в зоне ООС предлагают предоставлять статус участника боевых действий: зарегистрирован законопроект


фото: lexinform.com.ua
Народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала соответствующий проект закона

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В Украине тысячи медицинских работников, спасали и продолжают спасать жизни нашим защитникам на линии разграничения. Но, несмотря на свой огромный вклад в обороноспособность государства, эти люди почему-то не получают статуса участника боевых действий. В то же время должностные лица органов государственной власти, например, прокуратуры, иногда получают этот статус всего за несколько часов пребывания в зоне ООС", - написала Василевская-Смаглюк.

  • Около 7 тысяч женщин-военнослужащих получили статус участника боевых действий.
  • Правительство одобрило проект закона, который предусматривает участникам боевых действий и лицам с инвалидностью дополнительный отпуск за счет средств предприятий.
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