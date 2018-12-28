Около 7 тысяч украинок получили статус участника боевых действий
Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНИАН .
"Мы сегодня можем четко говорить о том, что существенно увеличилось количество женщин, работающих в Вооруженных силах Украины. Сейчас в Вооруженных силах и Министерстве обороны несут службу около 56 тысяч женщин, около половины из них являются военнослужащими", - заявила она.
"И на самом деле, хочу сказать, что может быть определенным удивлением, потому что мы не замечали этого невидимого батальона, но около 7 тысяч женщин-военнослужащих уже получили статус участника боевых действий", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
В этой связи она отметила, что важно предоставить такие же возможности для реализации женщинам, как и мужчинам в ВСУ и других структурах сектора безопасности.
- Правительство одобрило проект закона, который предусматривает участникам боевых действий и лицам с инвалидностью дополнительный отпуск за счет средств предприятий.
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