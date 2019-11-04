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Espreso.tvСпортЛегендарный голкипер провел первую тренировку после инфаркта

Легендарный голкипер провел первую тренировку после инфаркта


фото: twitter
Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс провел первую тренировку после инфаркта

Об этом футболист сообщил в twitter.

Вратарь "Порту" Икер Касильяс провел первую тренировку на поле, после перенесенного весной инфаркта. Испанец участвовал в тренировочном процессе 20 или 25 минут. Касильясу пока запрещено работать в общей группе, однако часть тренировки португальского клуба прошла уже с ним.

"6 месяцев и 3 дня вы лежали в ящике", - подписал фото легендарный голкипер.

Касильяс играет в "Порту" с 2015-го года. До перехода в португальский клуб чемпион мира-2010 и чемпион Европы 2008 и 2012 годов всю карьеру провел в мадридском "Реале".

В прошлом сезоне Касильяс сыграл за "Порту" 31 матч в чемпионате Португалии. "Драконы" заняли второе место.

  • Напомним, 1 мая у бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда во время тренировки "Порту".
  • 8 августа легендарный Икер Касильяс, который весной перенес инфаркт, попал в заявку португальского "Порту" на новый сезон.
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