Легендарный голкипер провел первую тренировку после инфаркта
Об этом футболист сообщил в twitter.
Вратарь "Порту" Икер Касильяс провел первую тренировку на поле, после перенесенного весной инфаркта. Испанец участвовал в тренировочном процессе 20 или 25 минут. Касильясу пока запрещено работать в общей группе, однако часть тренировки португальского клуба прошла уже с ним.
"6 месяцев и 3 дня вы лежали в ящике", - подписал фото легендарный голкипер.
Касильяс играет в "Порту" с 2015-го года. До перехода в португальский клуб чемпион мира-2010 и чемпион Европы 2008 и 2012 годов всю карьеру провел в мадридском "Реале".
В прошлом сезоне Касильяс сыграл за "Порту" 31 матч в чемпионате Португалии. "Драконы" заняли второе место.
6 meses y 3 días que estabais en la taquilla ... pic.twitter.com/nDtjxfm1lq- Iker Casillas (@IkerCasillas) 4 ноября 2019 г.
- Напомним, 1 мая у бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда во время тренировки "Порту".
- 8 августа легендарный Икер Касильяс, который весной перенес инфаркт, попал в заявку португальского "Порту" на новый сезон.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы