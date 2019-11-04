Легендарный голкипер провел первую тренировку после инфаркта

4 ноября, 2019, 19:00

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс провел первую тренировку после инфаркта

Об этом футболист сообщил в twitter.

Вратарь "Порту" Икер Касильяс провел первую тренировку на поле, после перенесенного весной инфаркта. Испанец участвовал в тренировочном процессе 20 или 25 минут. Касильясу пока запрещено работать в общей группе, однако часть тренировки португальского клуба прошла уже с ним.

"6 месяцев и 3 дня вы лежали в ящике", - подписал фото легендарный голкипер.

Касильяс играет в "Порту" с 2015-го года. До перехода в португальский клуб чемпион мира-2010 и чемпион Европы 2008 и 2012 годов всю карьеру провел в мадридском "Реале".

В прошлом сезоне Касильяс сыграл за "Порту" 31 матч в чемпионате Португалии. "Драконы" заняли второе место.

6 meses y 3 días que estabais en la taquilla ... pic.twitter.com/nDtjxfm1lq - Iker Casillas (@IkerCasillas) 4 ноября 2019 г.