Контрразведка СБУ установила вербовщика украинцев, посещающих Крым
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Он непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска "Джанкой". Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов ", - сообщают в пресс-службе ведомства.
Украинские правоохранители объясняют, что основная задача, которую ставит российская спецслужба - это сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом.
"Такие предложения прежде всего поступают украинцам, работающих на оккупированном полуострове и регулярно пересекают админкордон, а также частным перевозчикам. Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные ", - добавляют в ведомстве.
В СБУ предупреждают о наказании лишением свободы от 10 до 15 лет тем гражданам, которые занимаются шпионажем, ведут подрывную деятельность против Украины. Лицо, была завербована враждебными спецслужбами, но, получив задание, отказалась от его исполнения и сообщила об этом в правоохранительные органы, освобождается от уголовной ответственности.
- Напомним, что ранее, во время поездки в Крым, представители ФСБ завербовали жителя Херсонщины. К мужчине были применены методы психологического и физического давления, чтобы он признался в мифических связях со Службой безопасности Украины. После возвращения на подконтрольную Украины территорию человек предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своего вербовки.
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