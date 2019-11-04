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Espreso.tvВойна с РФКонтрразведка СБУ установила вербовщика украинцев, посещающих Крым

Контрразведка СБУ установила вербовщика украинцев, посещающих Крым

Контрразведкой СБУ было установлено, что сотрудник пункта пропуска "Джанкой" Батталово Алмаз Мубарякович заставляет украинцев, которые регулярно посещают Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Он непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска "Джанкой". Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов ", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Украинские правоохранители объясняют, что основная задача, которую ставит российская спецслужба - это сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом.

"Такие предложения прежде всего поступают украинцам, работающих на оккупированном полуострове и регулярно пересекают админкордон, а также частным перевозчикам. Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные ", - добавляют в ведомстве.

В СБУ предупреждают о наказании лишением свободы от 10 до 15 лет тем гражданам, которые занимаются шпионажем, ведут подрывную деятельность против Украины. Лицо, была завербована враждебными спецслужбами, но, получив задание, отказалась от его исполнения и сообщила об этом в правоохранительные органы, освобождается от уголовной ответственности.

  • Напомним, что ранее, во время поездки в Крым, представители ФСБ завербовали жителя Херсонщины. К мужчине были применены методы психологического и физического давления, чтобы он признался в мифических связях со Службой безопасности Украины. После возвращения на подконтрольную Украины территорию человек предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своего вербовки.

 

 

 

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