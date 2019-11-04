Контрразведка СБУ установила вербовщика украинцев, посещающих Крым

4 ноября, 2019, 14:17

Контрразведкой СБУ было установлено, что сотрудник пункта пропуска "Джанкой" Батталово Алмаз Мубарякович заставляет украинцев, которые регулярно посещают Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Он непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска "Джанкой". Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов ", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Украинские правоохранители объясняют, что основная задача, которую ставит российская спецслужба - это сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом.

"Такие предложения прежде всего поступают украинцам, работающих на оккупированном полуострове и регулярно пересекают админкордон, а также частным перевозчикам. Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные ", - добавляют в ведомстве.

В СБУ предупреждают о наказании лишением свободы от 10 до 15 лет тем гражданам, которые занимаются шпионажем, ведут подрывную деятельность против Украины. Лицо, была завербована враждебными спецслужбами, но, получив задание, отказалась от его исполнения и сообщила об этом в правоохранительные органы, освобождается от уголовной ответственности.