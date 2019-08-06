ФСБ завербовала жителя Херсонщины во время его поездки в Крым

6 августа, 2019, 21:02

Украинские спецслужбы установили, что зимой 2018 года представители ФСБ завербовали жителя Херсонщины, бывшего работника завода "Крымский Титан", во время его поездки в Крым

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили очередные попытки вербовки украинцев представителями спецслужб Российской Федерации для осуществления разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности.

По имеющейся в СБУ информации повышенный интерес у враждебных спецслужб вызывают представители органов государственной власти, правоохранители, военные и члены их семей, а также граждане, которые долгое время работали на стратегически важных объектах.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что зимой 2018 года представители ФСБ РФ завербовали жителя Херсонщины, бывшего работника завода "Крымский Титан", во время его поездки во временно оккупированный Крым.

"Во время прохождения паспортного контроля на пункте пропуска "Армянск" мужчину пригласили для проведения дополнительной "беседы". Применяя методы психологического и физического давления, сотрудники вражеской спецслужбы требовали, чтобы он признался в мифических связях со Службой безопасности. Кроме того, представители ФСБ намекали на якобы причастность мужчины к аварии на "Крымском Титане", видя в этом признаки диверсии", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что, не получив от ураинца реальных показаний, ФСБ-шники заставили его под диктовку написать "признание" о работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.

После возвращения на подконтрольную Украине территорию человек попал в поле зрения отечественной спецслужбы. Сейчас он дал подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки.

"Служба безопасности еще раз предостерегает наших соотечественников по возможности избегать поездок в Российскую Федерацию, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым. Согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые во исполнение преступного задания иностранной государства, иностранной организации или их представителей не совершили никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании", - отметили в СБУ.