В Глазго состоялась масштабная демонстрация за независимость Шотландии из-за Brexit

2 ноября, 2019, 22:30

В Глазго 20 тыс. демонстрантов требовали независимости Шотландии от Великобритании из-за Brexit

Об этом сообщает DW.

Организаторы акции в Глазго оценили количество участников в 20 тыс. человек. Многие принесли с собой национальные флаги. Среди демонстрантов была и первый министр Шотландии Стерджен, впервые за несколько лет вышла на подобную демонстрацию.

Победа Консервативной партии Великобритании на досрочных парламентских выборах 12 декабря означает, что Шотландия "против своей воли будет вырвана из семьи европейских государств", заявила Стерджен. Она призвала "взять будущее в свои руки и стать независимой страной".

В начале октября первый министр Шотландии обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в намерении осуществить Brexit без соглашения с Евросоюзом, что противоречит волеизъявлению шотландских избирателей. Стерджен заявила, что в ближайшие два года проведет еще один референдум о независимости Шотландии. Накануне субботней демонстрации первый министр Шотландии сообщила, что направит в Лондон запрос на его проведение еще до католического Рождества.

Во время референдума в 2014 году 55 процентов шотландцев высказались за дальнейшее пребывание в составе Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по поводу Brexit 62 процента жителей Шотландии выступили за дальнейшее членство в ЕС.

"Let's win our independence. Let's win the Scotland we want to see". @NicolaSturgeon today in Glasgow. #Skotia pic.twitter.com/J84WjQ4e1j - Skotia (@TheSkotia) November 2, 2019