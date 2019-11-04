Должны говорить не о разведении, а об отводе оккупационных сил: Огрызко напомнил о правах Украины

4 ноября, 2019, 22:43

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что Украина имеет законные права требовать вывода оккупационных войск со своей территории

Об этом он рассказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .

Он считает, что цель Путина получить больше выгоды для себя, ставя условия для встречи в нормандском "формате".

"По всему видно, что не готов и не хочет быть готов (Путин к встрече в НФ), то, что мы читаем в исполнении его "говорящих усов", товарища Пескова, говорит о том, что он хочет выжать из Украины перед этой встречей и саму встречу представить как большую уступку, собственно Украине, за очередные надцать прихотей, условий, требований и тому подобного.

Понимаете, мне кажется, что мы постоянно идем в ракурсе российской парадигмы "Я вам выставляю требования, а вы их должны выполнять". Это проигрышный путь, это путь, когда мы будем отступать", - сказал Огрызко.

Дипломат добавил, что Украина должна ставить свои условия, потому что это наша земля.

"Что такое разведение сил? Это то, что мы уходим с той территории, которая действительно полита кровью наших героев, каждый клочок которой, завоевывался, возможно, чьей-то жизнью. Мы должны ставить вопрос не о разведении, а об отводе российских оккупационных сил с украинской территории. это наше законное требование, это наша украинская земля, это норма международного права. Нет никаких "ДНР" и "ЛНР", согласно украинскому законодательству - это террористическая организация. Это должно быть принято и нашими западными партнерами. Им сейчас легче согласиться с разведением", - добавил Огрызко.