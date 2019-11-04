Пристайко: разведение войск в Петровском завершит выполнение условий для проведения "нормандской" встречи
Об этом он заявил на совместной с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV .
"Вы знаете, что по нашим оценкам разведение должно было начаться как раз сегодня, 4-го числа, но несколько дней назад были обстрелы в районе разведения. Не просто в районе где-то там, а в конкретной зоне разведения, что было зафиксировано также миссией ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда будет достигнут семидневный период тишины. Как только будет достигнут этот период, мы будем готовы к следующему этапу разведения. Этим разведением мы завершим все предпосылки для проведения встречи "нормандской четверки", - отметил Пристайко.
"Рассчитываем, что РФ этот раз найдет время для того, чтобы четыре лидера встретились. Наши немецкие и французские коллеги уже готовы к этой встрече, очевидно, что президент Зеленский тоже готов к этой встрече", - добавил он.
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