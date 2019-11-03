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Espreso.tvОбществоВозле метро "Сырец" в Киеве столкнулись две машины

Возле метро "Сырец" в Киеве столкнулись две машины

В Шевченковском районе города Киева возле станции метро "Сырец" в воскресенье, 3 ноября 2019 года, не разминулись две легковушки

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

По предварительной информации, "Рено" выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Шевроле".

Водителей обоих автомобилей с многочисленными травмами забрала скорая помощь.

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На месте работают патрульные.

Обстоятельства дорожного происшествия будут выяснять следователи.

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