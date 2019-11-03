"Действительно, их здесь нет". Отступление ВСУ в Золотом проверил депутат Госдумы Журавлев
Как информируют росСМИ и ресурсы сепаратистов, он проверил выполнение украинской стороной условия о "разведении сил" и соблюдение "тишины", а также пообщался с боевиками, передает Еспресо.TV.
"Я смог убедиться, что на данный момент все условия соблюдаются. Впервые украинская сторона решила внезапно отвести войска. Действительно, их здесь нет. Мы посмотрели, и это так", - отметил он.
Как видно из обнародованных фото- и видеоматериалов, Журавлева сопровождали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
При этом Журавлев находился там со своим визитом "официально", не прячась.
В частности, он дал комментарий "пресс-службе" террористического подразделения "народная милиция ЛНР", а также встретился с формальным главарем "ЛНР", бывшим генералом СБУ Леонидом Пасичником, который нарушил присягу и перешел на сторону оккупантов.
В Луганске - по случаю приезда Журавлева - был устроен концерт и ярмарка со скидками на овощи и фрукты.
Следует отметить, что Журавлев попал на оккупированную часть суверенной территории государства Украина через неподконтрольный участок границы с Россией. Соответствующего комментария украинского Министерства иностранных дел по этому поводу пока нет.
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