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Espreso.tvКультураУкраинку признали лучшей актрисой на международном кинофестивале в Ирландии

Украинку признали лучшей актрисой на международном кинофестивале в Ирландии


фото: annashortfilm.com
Украинку Светлану Барандич признали лучшей актрисой на международном кинофестивале Ричарда Харриса в Ирландии

Об этом сообщает посольство Украины в Ирландии в facebook.

Светлана Барандич одержала победу в номинации "Лучшая актриса" на Международном кинофестивале Ричарда Харриса, который проходит в Лимерике.

"Поздравляем актрису из Украины Светлану Барандич с победой в номинации на лучшую женскую роль на Международном кинофестивале Ричарда Харриса, который состоялся 22-28 октября 2019 года в ирландском городе Лимерик, за главную роль в короткометражном фильме "Анна" режиссера Декелею Беренсона", - говорится в сообщении.

Мировая премьера фильма "Анна" состоялась 24 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале. Короткометражный фильм о матери-одиночке, которая живет на востоке Украины, был представлен в основной конкурсной программе, а также вошел в программу Национального конкурса 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

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