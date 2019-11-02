Министр энергетики США отказался свидетельствовать против Трампа в Конгрессе
2 ноября, 2019, 10:06
Палата представителей США вызвала министра энергетики Рика Перри на допрос по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, однако его ведомство уже заявило, что министр не придет на слушание в нижнюю палату американского парламента
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .
"Министр не будет участвовать в засекреченном допросе, где запрещено присутствовать адвокату ведомств", - отметила пресс-секретарь ведомства Шэйлин Гиннес.
Допрос Перри назначено на 6 ноября.
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