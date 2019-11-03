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Espreso.tvМирТрамп пытался получить доступ к похищенной электронной переписке Клинтон

Трамп пытался получить доступ к похищенной электронной переписке Клинтон


фото: AP
Во время президентских выборов в США в 2016 году Дональд Трамп пытался получить доступ к похищеннойэлектронной переписке своей конкурентки - Хиллари Клинтон

Об этом сообщает CNN, получившее разрешение от Министерства юстиции США на доступ к документам, которые касаются расследования возможных связей Трампа с Россией.

CNN и новостной сайт BuzzFeed смогли через суд добиться от Министерства юстиции США публикации материалов спецпрокурора Роберта Мюллера.

Первая часть документов включает в себя почти 300 страниц материалов, собранных командой Мюллера в рамках расследования о возможном сговоре между Россией и предвыборным штабом Трампа.

В частности, среди опубликованных документов есть расшифровка разговоров агентов ФБР с бывшим заместителем председателя предвыборного штаба Трампа - Риком Гейтсом. Как следует из материалов, Гейтс присутствовал при разговоре, когда Трамп потребовал "достать электронные письма", которые, как выяснили американские спецслужбы, были украдены русскими.

Экс-светник президента США по безопасности Майкл Флинн, по словам Гейтса, сказал, что он может использовать свои разведывательные источники для получения писем.

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