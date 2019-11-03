Трамп пытался получить доступ к похищенной электронной переписке Клинтон
Об этом сообщает CNN, получившее разрешение от Министерства юстиции США на доступ к документам, которые касаются расследования возможных связей Трампа с Россией.
CNN и новостной сайт BuzzFeed смогли через суд добиться от Министерства юстиции США публикации материалов спецпрокурора Роберта Мюллера.
Первая часть документов включает в себя почти 300 страниц материалов, собранных командой Мюллера в рамках расследования о возможном сговоре между Россией и предвыборным штабом Трампа.
В частности, среди опубликованных документов есть расшифровка разговоров агентов ФБР с бывшим заместителем председателя предвыборного штаба Трампа - Риком Гейтсом. Как следует из материалов, Гейтс присутствовал при разговоре, когда Трамп потребовал "достать электронные письма", которые, как выяснили американские спецслужбы, были украдены русскими.
Экс-светник президента США по безопасности Майкл Флинн, по словам Гейтса, сказал, что он может использовать свои разведывательные источники для получения писем.
- 3 ноября Washington Post опубликовала материал, в котором утверждает, что Дональд Трамп не скрывал неприязни к руководству Украины из-за возможного вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.
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