Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

2 ноября, 2019, 15:14

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финале Итогового турнира WTA

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Шэньчжэне (Китай) Элина Свитолина в полуфинале Итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) одержала победу над представительницей Швейцарии Бенчич, которая отказалась от продолжения встречи в третьем сете при счете 5: 7, 6: 3, 4: 1 в пользу украински. Соперницы провели на корте 1 ч 46 мин.

До того, как встреча завершилась, украинка 16 раз подала навылет и допустила 3 двойные ошибки. При этом Свитолина реализовала половину своих брейк-пойнтов - 4 из 8. Бенчич до отказа отметилась двумя эйсами и сделала 6 двойных ошибок. Швейцарка реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

Соперница Свитолиной в финале определится в матче между австралийкой Эшли Барти и чешкой Плишковой.

Итоговый чемпионат WTA завершится 3 ноября. Призовой фонд WTA Finals 2019 г. является рекордным в истории - $14 млн. Свитолина является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс - 3: 6, 6: 2, 6: 2.

. @ElinaSvitolina advances to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen after Bencic retires early amidst third set pic.twitter.com/LRIpDxuj9e - WTA (@WTA) November 2, 2019