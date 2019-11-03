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Espreso.tvМирКлимкин объяснил, почему Кремлю не удастся ограничить свободу россиян в интернете

Климкин объяснил, почему Кремлю не удастся ограничить свободу россиян в интернете


фото: The Village
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что введение в России "суверенного интернета", не поможет Кремлю ограничить свободу в сети

Об этом Павел Климкин сообщил в twitter.

"Теперь у РФ есть закон о полицейском интернете. В государстве, где все контролируют спецслужбы, это последняя площадка относительной свободы. Они могут вообще отрезать РФ от интернета. Но в России ошибаются: Интернет - это пространство свободы, он 100% победит. Креативность - черта свободных людей", - написал Климкин.

В России 1 ноября вступил в силу закон о "суверенном интернете". Он позволит власти контролировать электронные потоки информации в режиме реального времени, ограничивать доступ к контенту, который власти считают опасным, а также изолировать так называемый рунет, чтобы защититься от иностранных кибератак. Пока специального технического оборудования для выполнения этого закона нет, его разработка должна завершиться через 2 года.

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