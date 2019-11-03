Альварес уничтожил Ковалева в главном бою года: видео грубого нокаута

3 ноября, 2019, 09:54

Мексиканский боксер Сауль Альварес жестко нокаутировал Сергея Ковалева и отобрал у россиянина титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом, который выступает в среднем весе (до 72,6 кг) и поднялся ради поединке с россиянином на две категории.

Мексиканец завершил бой в 11-м раунде жестким нокаутом, после которого Ковалев не смог самостоятельно подняться на ноги.

Canelo Álvarez (53-1-2) is now a four-weight king, corpsing Sergey Kovalev late in round 11 to shut the judges out of a closely-matched scrap. And the new WBO light heavyweight champ! pic.twitter.com/uOz0CaUN1F - Kyle Johnson (@VonPreux) November 3, 2019