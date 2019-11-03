$23 трлн: в США заявили о рекордном росте госдолга
3 ноября, 2019, 14:17
Министерство финансов США заявило о рекордном росте государственного долга до $23 трлн лрд
Об этом со ссылкой на Минфин США сообщает "Укринформ".
По состоянию на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Еще в феврале американский госдолг составлял $22трлн.
За время президентства Дональда Трампа, который во время своей избирательной кампании пообещал избавить США от госдолга в течение восьми лет, долг вырос более чем на $2 трлн.
Уровень госдолга начал выравниваться в начале президентства Трампа, однако снова стал расти в 2018 году. К концу 2018-го он составил $21,9 трлн.
- Напомним, 28 октября дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки в финансовом году, который закончился в конце сентября, вырос почти до одного триллиона долларов.
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