$23 трлн: в США заявили о рекордном росте госдолга

3 ноября, 2019, 14:17

Министерство финансов США заявило о рекордном росте государственного долга до $23 трлн лрд

Об этом со ссылкой на Минфин США сообщает "Укринформ".

По состоянию на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Еще в феврале американский госдолг составлял $22трлн.

За время президентства Дональда Трампа, который во время своей избирательной кампании пообещал избавить США от госдолга в течение восьми лет, долг вырос более чем на $2 трлн.

Уровень госдолга начал выравниваться в начале президентства Трампа, однако снова стал расти в 2018 году. К концу 2018-го он составил $21,9 трлн.