В США рекордно вырос дефицит бюджета: до почти триллиона долларов
Об этом пишет "DW" .
Как сообщили в министерстве финансов в Вашингтоне, дефицит увеличился на 26% по сравнению с предыдущими двенадцатью месяцами, что составляло около $ 984 млрд.
Этот показатель стал самым высоким за последние 7 лет. Бюджетные доходы увеличились на 4% до $ 3,462 трлн, государственные расходы выросли на 8% - до $ 4,447 трлн.
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил, что хочет в течение восьми лет ликвидировать дефицит бюджета. Однако он не только ввел в действие комплексную программу снижения налогов, особенно в интересах бизнеса, но также увеличил расходы, в том числе на оборонные нужды.
В частности, бюджет министерства обороны США в бюджетном году, который завершается, увеличился на 9%.
Помимо прочего, на увеличение дефицита бюджета повлияли расходы по обслуживанию госдолга США. В частности, процентные платежи выросли на 10% - на $ 51 млрд.
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