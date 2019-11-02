Сегодня будет порывистый ветер, - ГСЧС
2 ноября, 2019, 10:26
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Украине в субботу, 2 ноября 2019 года
Об этом информирует Еспресо.TV .
"2 ноября днем на Правобережье, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 метров в секунду", - прогнозируют в ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, в западных областях ожидается слабый дождь, в других регионах - переменная облачность.
На юге Украины температура воздуха будет колебаться от 4 до 11 градусов тепла, в центре - от 6 до 8 градусов, на востоке - от 3 до 6 градусов, на севере - от 4 до 8 градусов, на западе - от 5 до 9 градусов.
В Киеве воздух прогреется до 6-8 градусов.
- Как отмечает синоптик Наталья Диденко, в Украине начнет теплеть .
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