Сегодня будет порывистый ветер, - ГСЧС

2 ноября, 2019, 10:26

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Украине в субботу, 2 ноября 2019 года

Об этом информирует Еспресо.TV .

"2 ноября днем на Правобережье, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 метров в секунду", - прогнозируют в ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в западных областях ожидается слабый дождь, в других регионах - переменная облачность.

На юге Украины температура воздуха будет колебаться от 4 до 11 градусов тепла, в центре - от 6 до 8 градусов, на востоке - от 3 до 6 градусов, на севере - от 4 до 8 градусов, на западе - от 5 до 9 градусов.

В Киеве воздух прогреется до 6-8 градусов.