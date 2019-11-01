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Espreso.tvОбществоЗавтра в Украине начнет теплеть, - синоптик Диденко

Завтра в Украине начнет теплеть, - синоптик Диденко

В субботу, 2 ноября, в большинстве областей температура воздуха повысится

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"На незначительно, но все же очень уже будет + 6 + 11 градусов. Холодным пока останется Восток Украины: + 3 + 6 градусов. И ближайшая ночь еще поморозит, -2-8 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье и на следующей неделе тепло в Украине "повалит мощно", в 5-6 ноября на юге и западе, вероятно, до +20 градусов.

В субботу, 2 ноября, в западных областях появятся дожди, на остальной территории Украины будет сухо, разве что начнет увеличиваться облачность.

На выходных в большинстве наших областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер.

В Киеве субботу также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет + 5 + 8 градусов.

В воскресенье в столице - сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10 +12 градусов. С начала следующей недели потепление усилится.

"Изменение погоды может повлиять на самочувствие, не пытайтесь сделать все и сразу, дайте себе в этот переходный ноября незначительно больше флегматичности, внутреннего покоя, разумных ограничений и отдыха", - предупредила Диденко.

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