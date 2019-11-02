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Espreso.tvСпорт"Десна" победила "Ворсклу" и опередила "Динамо" в УПЛ

"Десна" победила "Ворсклу" и опередила "Динамо" в УПЛ


фото: vorskla.com.ua
В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в Полтаве "Ворсклу" и вышла на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победный гол за "Десну" на 76-й минуте забил Максим Имереков.

"Десна" выиграла у "Ворсклы" 1: 0, набрала 26 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Черниговцы на 2 очка опережают "Динамо". Лидирует "Шахтер", у которого 37 баллов.

"Ворскла" 8 очков и идет 11-й.

Чемпионат Украины

13-й тур

2 ноября

"Ворскла" - "Десна" 0: 1

Гол: Имереков, 76

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