"Десна" победила "Ворсклу" и опередила "Динамо" в УПЛ
2 ноября, 2019, 16:33
В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в Полтаве "Ворсклу" и вышла на второе место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победный гол за "Десну" на 76-й минуте забил Максим Имереков.
"Десна" выиграла у "Ворсклы" 1: 0, набрала 26 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Черниговцы на 2 очка опережают "Динамо". Лидирует "Шахтер", у которого 37 баллов.
"Ворскла" 8 очков и идет 11-й.
Чемпионат Украины
13-й тур
2 ноября
"Ворскла" - "Десна" 0: 1
Гол: Имереков, 76
- Напомним, 2 ноября в 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" во Львове уверенно победил "Карпаты" .
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