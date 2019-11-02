Определилась соперница Свитолиной в финале Итогового турнира WTA
Об этом сообщает Теннисный портал Украины .
В Шэньчжэне (Китай) во втором полуфинале Итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в трех партиях обыграла вторую ракетку мира чешку Плишкову - 4: 6, 6: 2, 6: 3.
Барти дебютирует в финале Итогового турнира, а Плишкова проиграла третий подряд полуфинал на WTA Finals.
Элина Свитолина и Эшли Барти пять раз играли между собой. Во всех матчах победила украинка, в том числе в нынешнем сезоне на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Четыре победы украинка получила на харде, а один раз выиграла на травяном покрытии на Уимблдоне.
Onto the finals! @ashbarty defeats Pliskova in three sets, 4-6, 6-2, 6-3, advancing to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/bHGu63rNeG- WTA (@WTA) November 2, 2019
- Напомним, 2 ноября украинская теннисистка Элина Свитолина второй раз подряд вышла в финал Итогового турнира WTA.
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