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Espreso.tvСпортОпределилась соперница Свитолиной в финале Итогового турнира WTA

Определилась соперница Свитолиной в финале Итогового турнира WTA


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA встретится с первой ракеткой мира - австралийкой Эшли Барти

Об этом сообщает Теннисный портал Украины .

В Шэньчжэне (Китай) во втором полуфинале Итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в трех партиях обыграла вторую ракетку мира чешку Плишкову - 4: 6, 6: 2, 6: 3.

Барти дебютирует в финале Итогового турнира, а Плишкова проиграла третий подряд полуфинал на WTA Finals.

Элина Свитолина и Эшли Барти пять раз играли между собой. Во всех матчах победила украинка, в том числе в нынешнем сезоне на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Четыре победы украинка получила на харде, а один раз выиграла на травяном покрытии на Уимблдоне.

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