Определилась соперница Свитолиной в финале Итогового турнира WTA

2 ноября, 2019, 18:11

Украинская теннисистка Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA встретится с первой ракеткой мира - австралийкой Эшли Барти

Об этом сообщает Теннисный портал Украины .

В Шэньчжэне (Китай) во втором полуфинале Итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в трех партиях обыграла вторую ракетку мира чешку Плишкову - 4: 6, 6: 2, 6: 3.

Барти дебютирует в финале Итогового турнира, а Плишкова проиграла третий подряд полуфинал на WTA Finals.

Элина Свитолина и Эшли Барти пять раз играли между собой. Во всех матчах победила украинка, в том числе в нынешнем сезоне на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Четыре победы украинка получила на харде, а один раз выиграла на травяном покрытии на Уимблдоне.

Onto the finals! @ashbarty defeats Pliskova in three sets, 4-6, 6-2, 6-3, advancing to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/bHGu63rNeG - WTA (@WTA) November 2, 2019