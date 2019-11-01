Издание, которое сфотографировало переписку Яременко, сообщает о давлении
1 ноября, 2019, 17:24
Издание "Буквы" располагает информацией о попытках разных лиц выяснить фамилию фотокорреспондента издания, который зафиксировал скандальную переписку нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко
Об этом сообщает редакция издания.
"Учитывая угрозы, прозвучавшие со стороны представителей "Слуги народа" Александра Корниенко и Богдана Яременко в адрес журналистов, позиция "Букв2 такова: редакция не раскрывать личность фотокорреспондента, чтобы защитить этого человека", - говорится в заявлении.
Владельцы "Букв" Петр Терентьев и Екатерина Рошук готовы встретиться с Яременко в суде и защищать работу редакции.
"Если нардеп Богдан Яременко считает, что "Буквы" нарушили закон, то он имеет право обратиться в правоохранительные органы и суд", - пишут в редакции.
- Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, попавший в скандал с перепиской с проституткой из сессионного зала, назвал "криминальным преступлением" обнародование его переписки.
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