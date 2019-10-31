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Espreso.tvОбществоЯременко о переписке с проституткой в Раде: тот, кто выложил личную переписку, заработал от 3 до 7 лет тюрьмы

Яременко о переписке с проституткой в Раде: тот, кто выложил личную переписку, заработал от 3 до 7 лет тюрьмы

Народный депутат от "Слуги народа", который попал в скандал с перепиской с проституткой из сессионного зала, назвал "криминальным преступлением" обнародование его переписки

Об этом Богдан Яременко заявил с трибуны парламента, передает "Общественное радио".

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко прокомментировал с трибуны парламента обнародование журналистами его переписки во время заседания ВРУ, назвав это "криминальным преступлением".

"Если вы хотите поговорить о морали и законе - давайте. В этой стране есть закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю я только напоминаю о законе, который один для всех ", - подчеркнул Яременко.

Также он извинился перед семьей, президентом, фракцией и избирателями за упомянутую переписку.

Нардеп также отметил, что примет любое решение фракции относительно этой ситуации.

Напомним, переписку журналисты обнародовали 30 октября. В частности, Яременко получил сообщение, в котором следующее:

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час - $ 100, 2 часа - $ 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можна", - пишет "Алина".

После обнародования переписки в соцсетях нардеп заявил в Facebook, что это была провокация журналистов:

"О провокации. После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я поступил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабриковано "переписка". Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет. Продолжение следует".

Позже нардеп от "Слуги народа" удалил свой сообщение, в котором переписку с проституткой назвал "провокацией"

 

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