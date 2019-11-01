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Espreso.tvОбществоВозбуждение уголовных производств за слова Федыны и Звиробий является преследованием за взгляды, - "ЕС"

Возбуждение уголовных производств за слова Федыны и Звиробий является преследованием за взгляды, - "ЕС"

Возбуждение уголовных производств за высказывания члена фракции ЕС Софии Федыны и волонтера Маруси Звиробий является преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность":

"Обращаем внимание, что преследования за высказывания нарушают статью 34 Конституции Украины, которая гарантирует каждому гражданину "право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений".

Недопустим комментарий генерального прокурора, который позволил себе проигнорировать презумпцию невиновности и уже назначил виновной Софию Федыну.

В то же время игнорируя факт госизмены депутата от Слуги Народа Евгения Шевченко за его высказывания в эфире кремлевских телеканалов, с использованием риторики страны-агрессора в отношении участников протестных митингов - ветеранов и волонтеров АТО/ООС.

Вопиющими являются и угрозы журналистам тюрьмой до 7 лет с трибуны Верховной Рады народного депутата фракции "Слуги народа" Богдана Яременко.

Напоминаем, когда нынешний народный депутат от президентской партии Александр Дубинский угрожал отравить газом форум, где были президент, премьер, спикер и почти тысяча участников - против него не возбуждалось уголовное производство за терроризм и угрозу убийством.

Нынешний президент, как никто другой, пользовался полной свободой слова. Его никто не преследовал ни за сцены расстрела парламента, ни на похороны действующего главы государства, ни за сравнение Украины с проституткой. Даже такие экстравагантные формы критики безнаказанно существовали, потому что настоящая свобода слова является достоянием Украины, что отличает ее от России и других недемократических стран.

Требуем закрыть уголовные производства - не трогайте демократию в Украине, потому что преследуя свободу слова вы посягаете на изменение конституционного строя. Ведь такие подходы точно отдаляют Украину от Европы, разрушая ее имидж, и создают атмосферу, аналогичную северному соседу".

  • Напомним, 26 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федына опубликовала в Facebook видеообращение, где она вместе с волонтеркой Марусей Звиробий критикует манеру общения президента Зеленского с добровольцами в Золотом. "Ты там чаще ездь, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет", - обратилась к Зеленскому Звиробий. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", - подхватывает ее слова нардеп от "ЕС" София Федына.
  • Дело народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны, которая раскритиковала общение президента Владимира Зеленского с добровольцами, будет расследоваться Государственным бюро расследований.
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