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Espreso.tvМирВ Средиземное море упал вертолет с россиянами

В Средиземное море упал вертолет с россиянами


фото: livornotoday
У побережья Италии вертолет Robinson R66, на борту которого находилась пара из России, упал в Средиземное море

Как сообщает Livorno Today, инцидент произошел вечером в понедельник, 22 июля, около острова Горгона, провинция Ливорно.

По предварительным данным, на борту находились двое россиян. Во время аварии женщина не смогла выбраться из вертолета и погибла. Ее тело обнаружили на пассажирской стороне.

Поиски мужчины 1982 года рождения, он же пилот и владелец вертолета, все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что под Москвой на вертолете разбился инструктор, который учил Путина летать с журавлям.

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