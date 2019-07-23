В Средиземное море упал вертолет с россиянами

23 июля, 2019, 17:36

У побережья Италии вертолет Robinson R66, на борту которого находилась пара из России, упал в Средиземное море

Как сообщает Livorno Today, инцидент произошел вечером в понедельник, 22 июля, около острова Горгона, провинция Ливорно.

По предварительным данным, на борту находились двое россиян. Во время аварии женщина не смогла выбраться из вертолета и погибла. Ее тело обнаружили на пассажирской стороне.

Поиски мужчины 1982 года рождения, он же пилот и владелец вертолета, все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что под Москвой на вертолете разбился инструктор, который учил Путина летать с журавлям.