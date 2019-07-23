В Средиземное море упал вертолет с россиянами
23 июля, 2019, 17:36
У побережья Италии вертолет Robinson R66, на борту которого находилась пара из России, упал в Средиземное море
Как сообщает Livorno Today, инцидент произошел вечером в понедельник, 22 июля, около острова Горгона, провинция Ливорно.
По предварительным данным, на борту находились двое россиян. Во время аварии женщина не смогла выбраться из вертолета и погибла. Ее тело обнаружили на пассажирской стороне.
Поиски мужчины 1982 года рождения, он же пилот и владелец вертолета, все еще продолжаются.
Ранее сообщалось, что под Москвой на вертолете разбился инструктор, который учил Путина летать с журавлям.
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