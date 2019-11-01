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Espreso.tvОбществоВ Золотое-4 и Катериновку не пропускают никого, - журналист

В Золотое-4 и Катериновку не пропускают никого, - журналист


фото: zn.ua
Подъезды к Золотому-4 и КПВВ "Золотое" контролирует полиция, там много временных постов, которые проверяют, всех, а на участок разведения сил никого не пропускают
Об этом рассказал журналист Марьян Кушнир в эфире программы "Ваша свобода", передает Эспрессо.TV.
 
"Подъезды к Золотому-4 и КПВВ" Золотое "контролируется полицией, там много временных постов, которые проверяют, всех, кто проезжает. Это связано с введением желтой зоны. В самом Золотом-4 и Катериновке. Не пропускают никого, в том числе журналистов также", - сказв Кушнир.
 
Но журналисту удалось попасть в оба населенных пункта и увидеть это разведение.
"Там работали военные, СЦКК и ОБСЕ. Мы видели, как шесть экипажей двигались в сторону оккупированной территории. Так или иначе, Катериновка - часть зоны разведения №2 - уже сегодня является серой зоной. Там сейчас остается 120 жилых домов", - сказал журналист.
 
По его словам, в Катериновке боятся, что с контролируемой российскими войсками территории зайдут боевики, поскольку их односельчане неоднократно принимали участие в боевых действиях на контролируемой стороне.
 
Он добавил, что украинские военные подготовили новые позиции, 21 военный уже перешел на них.
 
 

 

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