В Золотое-4 и Катериновку не пропускают никого, - журналист

1 ноября, 2019, 16:22

Подъезды к Золотому-4 и КПВВ "Золотое" контролирует полиция, там много временных постов, которые проверяют, всех, а на участок разведения сил никого не пропускают

Об этом рассказал журналист Марьян Кушнир в эфире программы "Ваша свобода", передает Эспрессо.TV

"Подъезды к Золотому-4 и КПВВ" Золотое "контролируется полицией, там много временных постов, которые проверяют, всех, кто проезжает. Это связано с введением желтой зоны. В самом Золотом-4 и Катериновке. Не пропускают никого, в том числе журналистов также", - сказв Кушнир.

Но журналисту удалось попасть в оба населенных пункта и увидеть это разведение.

"Там работали военные, СЦКК и ОБСЕ. Мы видели, как шесть экипажей двигались в сторону оккупированной территории. Так или иначе, Катериновка - часть зоны разведения №2 - уже сегодня является серой зоной. Там сейчас остается 120 жилых домов", - сказал журналист.

По его словам, в Катериновке боятся, что с контролируемой российскими войсками территории зайдут боевики, поскольку их односельчане неоднократно принимали участие в боевых действиях на контролируемой стороне.

Он добавил, что украинские военные подготовили новые позиции, 21 военный уже перешел на них.