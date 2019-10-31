Разведение сил: 21 военный перешел на новые позиции

31 октября, 2019, 18:45

В течение текущих суток войска РФ и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Ранения получил один военный.

Продолжается третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного, что на Приазовье, и Новоселовки Второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела наших позиций: неподалеку Светлодарска - из автоматических гранатометов; дважды неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов; возле Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.