Разведение сил: 21 военный перешел на новые позиции
Об этом сообщает штаб ООС.
Противник обстрелял наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Ранения получил один военный.
Продолжается третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку Водяного, что на Приазовье, и Новоселовки Второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела наших позиций: неподалеку Светлодарска - из автоматических гранатометов; дважды неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов; возле Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
- Процесс разведения сил и средств у Золотого-4 в Луганской области продлится до 30 дней.
Читайте также
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
Читайте также
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение