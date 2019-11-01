Украина испытала модернизированный зенитный комплекс С-125
1 ноября, 2019, 22:29
В ходе ракетных стрельб на полигоне "Ягорлык" был проведен один из этапов испытаний модернизированного компанией "Аэротехника" зенитного ракетного комплекса С-125
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
"В ходе боевых пусков, ракеты, выпущенніе из комплекса С-125 поразили надводную мишень, в роли которой выступал бывший плавсостав "Золотоноша" проекта 814М Военно-Морских Сил ВС Украины. Двух ракет хватило чтобы потопить судно полным водоизмещением 2960 тонн", - говорится в сообщении .
Плавсостав "Золотоноша" до удара:
Тот объект после удара комплекса (фото mil.in.ua):
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