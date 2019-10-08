В Киеве презентовали современный БТР "Атаман-3"

8 октября, 2019, 13:31

В Международном выставочном центре в Киеве проходит масштабная выставка новейшего вооружения украинской армии

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

В частности, презентовали новую бронемашину "Атаман-3".

Многотонная машина скоро поедет на восток Украины и будет защищать нашу землю вместе с военными.

"Огромная и многотонная - это основные ее характеристики. Она действительно довольно крупная и тяжелая. Что это значит? Во-первых, она тяжелая, потому что у нее довольно толстая броня. Для современного бронетранспортера минимально возможный уровень - это 4-й уровень по Stanag ( соответствие стандартам НАТО, - ред.). Такой уровень можно достичь, только используя довольно толстый стальной корпус и керамические пластины. То есть, во-первых, машина хорошо защищена ", - рассказал начальник отдела развития Сергей Вилков.

Как отметил эксперт, второй важной особенностью бронетранспортера является то, что он высокий.

"Почему он такая высокая? Потому что у него есть полноценная противоминная защита. Если раньше для БТР противоминная защита считалась не обязательным свойством, сейчас БТР - это машина, которая попадает в бой. Старые машины должны были только довезти солдат до линии фронта, там их высадить и поехать обратно. Современный БТР попадает на поле боя. Поэтому противоминная защита - это обязательно", - подчеркнул Вилков.

Он пояснил, что "Атаман-3" имеет высокую посадку, многослойный пол и противоминную защиту.

"Эта машина также имеет соответствующую огневую мощь. Здесь поставлен украинский боевой модуль "Парус" производства КБ "Морозова", - добавил начальник отдела развития.

Машина маневренная, для нее получили настоящий военный, сертифицированный по НАТО двигатель немецкого производства. В машине есть видеонаблюдение и другие "умные приборы". В ней помещаются 9 человек.

Сейчас новый БТР готов для отдачи на испытания.