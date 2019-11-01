Суд признал незаконными действия НАПК по экс-нардепу Георгию Логвинскому

1 ноября, 2019, 13:44

Суд закрыл административное производство, инициированное Национальным агентством по предупреждению коррупции, в отношении народного депутата VIII созыва, бывший вице-президент ПАСЕ Георгия Логвинского в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения

Об этом сообщил Георгий Логвинский на своей странице в Facebook .

Он отметил, что судом при рассмотрении дела было установлено отсутствие в его действиях никакого нарушения закона, зато суд установил, что работники НАПК и других органов совершили действия незаконного характера в отношении народного депутата.

На основании полученных доказательств, в том числе во время судебного разбирательства, были собраны материалы, которых достаточно для открытия уголовного производства и лишения свободы лиц, незаконно преследовали народного депутата. На основании собранных фактов уже открыто уголовное производство и ведется следствие.

"Лица, причастные к этим преступлениям, проходят по разным эпизодам по другим делам, включая преследование моего окружения и семьи", - сказал Георгий Логвинский.

Он также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять это дело под личный контроль и дать правовую оценку незаконным действиям сотрудников вышеупомянутых органов и учреждений.