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Espreso.tvОбществоСуд признал незаконными действия НАПК по экс-нардепу Георгию Логвинскому

Суд признал незаконными действия НАПК по экс-нардепу Георгию Логвинскому


фото: hromadske.ua
Суд закрыл административное производство, инициированное Национальным агентством по предупреждению коррупции, в отношении народного депутата VIII созыва, бывший вице-президент ПАСЕ Георгия Логвинского в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения

Об этом сообщил Георгий Логвинский на своей странице в Facebook .

Он отметил, что судом при рассмотрении дела было установлено отсутствие в его действиях никакого нарушения закона, зато суд установил, что работники НАПК и других органов совершили действия незаконного характера в отношении народного депутата.

На основании полученных доказательств, в том числе во время судебного разбирательства, были собраны материалы, которых достаточно для открытия уголовного производства и лишения свободы лиц, незаконно преследовали народного депутата. На основании собранных фактов уже открыто уголовное производство и ведется следствие.

"Лица, причастные к этим преступлениям, проходят по разным эпизодам по другим делам, включая преследование моего окружения и семьи", - сказал Георгий Логвинский.

Он также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять это дело под личный контроль и дать правовую оценку незаконным действиям сотрудников вышеупомянутых органов и учреждений.

Напомним, в 2018 году Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило народного депутата от "Народного фронта" Украины Георгия Логвинского для дачи объяснений по возможности конфликта интересов.
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