НАПК вызвало народного депутата: будет спрашивать о конфликте интересов

1 октября, 2018, 12:23

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило народного депутата от "Народного фронта" Украины Георгия Логвинского для дачи пояснений по поводу возможного конфликта интересов

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство установило, что находясь в статусе народного депутата Украины, то есть лица, уполномоченного на выполнение функций государства, на которое распространяется действие Закона Украины "О предупреждении коррупции",, Георгий Логвинский в апреле 2017 вопреки требованиям п. 3 ч. 1 ст. 28 Закона, используя предоставленными Законом Украины "О статусе народного депутата" депутатские полномочия для удовлетворения частного интереса, обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру", - говорится в сообщении.

В НАПК заявляют, что такие обстоятельства обусловили возникновение противоречия между служебными / представительскими полномочиями народного депутата и его частным интересом, что повлияло на объективность или беспристрастность действий при выполнении полномочий.

"В этом случае есть признаки нарушения требований Закона в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Также указанные действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУоАП", - отметили в НАПК.

НАПК пригласило Логвинского для объяснений 3 или 4 октября во удобное для него время в течение дня или 5 октября с 9:00 до 12:00.

Георгий Логвинский был избран в Верховную Раду в 2014 году, 3 января 2017 был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, в января 2018 года в третий раз был избран вице-президентом Европейской народной партии в Совете Европы, 22 января 2018 был избран представителем Комитета по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ в ГРЕКО (Группа государств против коррупции).