"Предостережение для президента Зеленского", - Федына объяснила свое скандальное обращение
Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким" на канале Эспрессо.TV .
"Мы реагировали на ситуацию в Золотом и реагировали на слова и отношение президента Зеленского к военнослужащим и ветеранам. Для меня как для волонтера - это был очень недопустимый момент, когда кто-то позволяет себе свысока, пренебрежительно общаться неуместными фразами с нашими защитниками, благодаря кому мы сегодня украинское государство", - сказала Федына.
Она сказала, что в зоне боевых действий может произойти все.
"Это было предостережение для президента Зеленского, находясь на передовой, там действительно опасно. Там действительно стреляют, действительно разрываются гранаты, там действительно у людей нервы на пределе, там может произойти все, что угодно", - сказала нардеп.
- Напомним, 26 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федына опубликовала в Facebook видеообращение, где она вместе с волонтеркой Марусей Звиробий критикует манеру общения президента Зеленского с добровольцами в Золотом. "Ты там чаще ездь, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет", - обратилась к Зеленскому Звиробий. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", - подхватывает ее слова нардеп от "ЕС" София Федына.
- Дело народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федына, которая раскритиковала общение президента Владимира Зеленского с добровольцами, будет расследоваться Государственным бюро расследований.
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