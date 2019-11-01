"Предостережение для президента Зеленского", - Федына объяснила свое скандальное обращение

1 ноября, 2019, 20:00

Народный депутат от "ЕС" София Федина назвала скандальное видео "предостережением" и реакцией на отношение президента Зеленского к бойцам

Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким" на канале Эспрессо.TV .

"Мы реагировали на ситуацию в Золотом и реагировали на слова и отношение президента Зеленского к военнослужащим и ветеранам. Для меня как для волонтера - это был очень недопустимый момент, когда кто-то позволяет себе свысока, пренебрежительно общаться неуместными фразами с нашими защитниками, благодаря кому мы сегодня украинское государство", - сказала Федына.

Она сказала, что в зоне боевых действий может произойти все.

"Это было предостережение для президента Зеленского, находясь на передовой, там действительно опасно. Там действительно стреляют, действительно разрываются гранаты, там действительно у людей нервы на пределе, там может произойти все, что угодно", - сказала нардеп.