Предлагали защиту как свидетелю и гражданство Нидерландов, - Цемах
Об этом он заявил в интервью Кириллу Вышинскому, который, как и Цемах был передан России в рамках обмена, сообщает РБК-Украина.
По его словам, во время пребывания в СИЗО в Киеве его несколько раз допрашивали русскоязычные следователи из Нидерландов и Австралии. Бывший боевик сообщил, что они предложили ему защиту в случае дачи показаний.
"Они предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство и домик в Голландии...", - утверждает Цемах.
Также Цемах добавил, что отказался из-за "патриотизма".
В то же время она подтвердил, что во время операции его задержания украинских силовиков обстреляли из миномета.
"С той стороны осуществили минометный обстрел. Сказали, что будут бросать пять мин. Меня начали везти в коляске, они почему-то бросили шестую. Я говорю, наверное, сразу прикопайте", - рассказал Цемах
При этом он заявил, что считает себя жертвой террора и думает судиться с Украиной в международных судах.
- Боевики "ДНР" пытались ликвидировать фигуранта дела о сбитом MH17 Владимира Цемах во время его похищения украинскими разведчиками.
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