Предлагали защиту как свидетелю и гражданство Нидерландов, - Цемах

1 ноября, 2019, 21:50

Бывший боевик "ДНР" Владимир Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство и участие в программе защиты свидетелей по делу о сбитом самолете МН17

Об этом он заявил в интервью Кириллу Вышинскому, который, как и Цемах был передан России в рамках обмена, сообщает РБК-Украина.

По его словам, во время пребывания в СИЗО в Киеве его несколько раз допрашивали русскоязычные следователи из Нидерландов и Австралии. Бывший боевик сообщил, что они предложили ему защиту в случае дачи показаний.

"Они предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство и домик в Голландии...", - утверждает Цемах.

Также Цемах добавил, что отказался из-за "патриотизма".

В то же время она подтвердил, что во время операции его задержания украинских силовиков обстреляли из миномета.

"С той стороны осуществили минометный обстрел. Сказали, что будут бросать пять мин. Меня начали везти в коляске, они почему-то бросили шестую. Я говорю, наверное, сразу прикопайте", - рассказал Цемах

При этом он заявил, что считает себя жертвой террора и думает судиться с Украиной в международных судах.