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Espreso.tvОбществоПосольство Израиля в Украине возобновило работу

Посольство Израиля в Украине возобновило работу

С пятницы, 1 ноября, посольство Израиля в Украине возобновляет работу

Об этом сообщило посольство Израиля в Украине в Facebook.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу Посольства на постоянной основе", - отметили в консульстве.

Напомним, 30 октября стало известно, что Израиль закрыл свои представительства по всему миру, в частности в Украине.

Как рассказывал израильский русскоязычный телевизионный канал 9tv, причиной закрытия дипломатических учреждений является забастовка, объявленная рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

По словам представителей комитета, такие действия стали единственным возможным шагом протеста против решения Министерства финансов сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и попытаться применить новые правила отчетности задним числом.

 

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