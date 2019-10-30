Не только в Украине: Израиль закрыл свои представительства по всему миру
Об этом сообщает посольство Израиля в Канаде в Twitter.
"Наше консульство и все израильские дипломатические представительства во всем мире будут закрыты в среду, 30 октября 2019 года из-за трудового спора с израильским Министерством финансов", - говорится в сообщении.
Как отмечает израильский русскоязычный телевизионный канал 9tv, причиной закрытия дипломатических учреждений является забастовка, объявленная рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.
По словам представителей комитета, такие действия стали единственным возможным шагом протеста против решения Министерства финансов сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и попытаться применить новые правила отчетности задним числом.
Ранее сообщалось о закрытии консульства в Украине.
Our consulate and all Israeli diplomatic missions around the world will be closed tomorrow, Wednesday, October 30, 2019, due to a labour dispute with the Israeli Ministry of Finance. For additional information, visit our Facebook page. https://t.co/sNJq0Gaqlr- Israel in Toronto (@IsraelinToronto) 29 октября 2019 г.
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