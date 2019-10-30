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Espreso.tvОбществоНе только в Украине: Израиль закрыл свои представительства по всему миру

Не только в Украине: Израиль закрыл свои представительства по всему миру


фото: israelnationalnews
30 октября Израиль объявил о закрытии всех своих посольств и представительств по всему миру

Об этом сообщает посольство Израиля в Канаде в Twitter.

"Наше консульство и все израильские дипломатические представительства во всем мире будут закрыты в среду, 30 октября 2019 года из-за трудового спора с израильским Министерством финансов", - говорится в сообщении.

Как отмечает израильский русскоязычный телевизионный канал 9tv, причиной закрытия дипломатических учреждений является забастовка, объявленная рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

По словам представителей комитета, такие действия стали единственным возможным шагом протеста против решения Министерства финансов сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и попытаться применить новые правила отчетности задним числом.

Ранее сообщалось о закрытии консульства в Украине.

 

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