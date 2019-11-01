Песков назвал безосновательными сообщения о "нормандском" саммите в ноябре

1 ноября, 2019, 15:44

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными сообщения о том, что саммит нормандской четверки может пройти в ноябре

Песков заявил, что сведения о том, что саммит может пройти в ноябре, являются безосновательными и "пустыми".

"Никакого понимания относительно даты саммита нет", - сказал он в интервью телеканалу Дождь.

Ранее российские СМИ сообщили, что встреча лидеров стран нормандской четверки может произойти в ноябре.