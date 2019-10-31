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Espreso.tvОбществоПристайко рассчитывает на "нормандский" саммит в ноябре

Пристайко рассчитывает на "нормандский" саммит в ноябре

Возможно, уже в ноябре состоится встреча на уровне лидеров четырех стран в нормандском формате

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью ТСН.

"Подготовка к саммиту "нормандской четверки" происходит примерно по такому графику. Мы уже сделали одну часть того, о чем мы договаривались, - согласовали "формулу Штайнмайера". И второй вопрос - это разведение в трех участках. Вы помните, что мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведения в Золотом. После того останется еще один участок - Петровское ", - сказал Пристайко.

По его словам, это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры нормандской четверки собрались. На это может уйти несколько недель и возможно уже в ноябре состоится встреча на уровне лидеров четырех стран.

  • По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, слухи о саммите "нормандской четверки" и встрече Путина с Зеленским не соответствуют действительности.

 

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