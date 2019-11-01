Ни одно убийство медийщика не было расследовано в Украине до конца - Международная федерация журналистов

1 ноября, 2019, 15:18

МФЖ призвала бороться с безнаказанностью преступлений против журналистов и отметила, что ни одно убийство журналиста в Украине не расследовано в полном объеме

Об этом говорится в заявлении огранизации, которое распространил Национальный союз журналистов.

По мнению мирового сообщества, Украина является опасной страной для журналистов.

"Международная федерация журналистов обращает внимание на недопустимое положение с нападениями на работников СМИ и безнаказанность в таких странах как Перу, Филиппины, Палестина, Сомали и Украина. Крупнейшая журналистская организация мира дала старт кампании "Конец безнаказанности за преступления против журналистов". Цель данного проекта - привлечь внимание к проблемам физической безопасности журналистов во всем мире и в странах, где высокий уровень безнаказанности", - говорится в тексте.

По данным мониторинга: с 1995 года на территории Украины погибли 16 журналистов, в том числе 7 иностранных (1 итальянский и 6 российских), среди которых Вадим Комаров, Павел Шеремет, Олесь Бузина, Сергей Николаев, Андрей Стенин, Анатолий клянут, Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андреа Рочелли, Андрей Миронов, Вячеслав Веремий, Владимир Карачевцев, Игорь Александров, Георгий Гонгадзе, Игорь Грушецкий и Владимир Иванов. А самым шокирующим фактором для экспертов стало то, что ни одно убийство не было расследовано в полном объеме.

"По данным опубликованным Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате этих событий в Украине (украинско-российская война - ред.) погибли по меньшей мере 13 тысяч человек, около 15 тысяч ранены, а почти 150 человек пропали, включая работников СМИ. По меньшей мере 6 журналистов и 2 рабочих технического медиа-персонала погибли", - говорится в заявлении.

Международная федерация журналистов напомнила также о последнем резонансном убийстве, гибели журналиста Вадима Комарова в Черкассах. Он умер 20 июня 2019 года, в результате избиения, которое произошло 4 мая 2019 года. Убийцы и заказчики убийства не найдены и не наказаны, отмечают коллеги погибшего.

"Журналиста избили неизвестные люди после того, как он опубликовал в Facebook, что работает над якобы коррупцией в спортивных школах. Он был известен своими расследованиями и жесткой критикой местных органов власти", - напоминает МФЖ.